Новый мошеннический способ с банковскими картами появился в РФ

Новый способ мошенничества с банковскими картами появился в России. Об этом сообщила газета «Известия».

Теперь деньги не воруют, наоборот, их переводят жертве, но вернуть средства не так просто. Чем дольше финансы находятся у человека, тем выше процент за их использование.

Юрист Александр Целых заявил, что если пользователь банковской карты не подписывал никаких документов и не оформлял займа, то ему не стоит ничего бояться, отметил сайт kp.ru.

«Возникает только одна обязанность — вернуть тело долга. Максимум, что может быть начислено, если человек затянет с возвратом этой суммы в организацию, — это проценты согласно ключевой ставке ЦБ, да и то такая вероятность весьма сомнительна», — сказал эксперт.

Целых посоветовал отправить заявление в организацию, перечислившую деньги на счет, с требованием забрать эти средства или создать условия для их возврата.

В то же время адвокат Евгения Колесникова допустила, что человек сам порой не догадывается, что оформил оферту. Сегодня за кредитом не надо идти в банк, достаточно нажать галку на сайте и согласиться с условиями. Таким образом, интернет-пользователи думают, что оформляют заявку, но в реальности берут кредит на невыгодных условиях. Поэтому эксперт порекомендовала внимательно читать документы и условия.

Директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов отметил, что основная обязанность получателя денег — сохранить их. Если же человек воспользуется ими, это значит, что он согласился с условиями. Специалист посоветовал найти реквизиты компании-отправителя через ИНН на сайте налоговой и отправить платеж на расчетный счет.