Новый год в кредит: россияне начали брать микрозаймы к празднику

Который год подряд россияне идут на нарушение традиции: встретить Новый год без долгов. Финансовые аналитики утверждают, что россияне начали активно брать микрозаймы, чтобы накрыть новогодний стол и развлечься в праздники. Такая же тенденция была в прошлом году.

«В ходе опроса среди потенциальных клиентов удалось выявить, что 45% не хватает денег на подарки, 40% — на новогодний стол, 10% — на развлечения и запланированные поездки в период праздников, 5% — на другие нужды, среди которых — покупка одежды к празднику, услуги сферы красоты и так далее», — рассказали эксперты финансового маркетплейса «Юником 24». Сообщение аналитиков процитировало РИА «Новости».

Спрос на займы уже традиционно возникает в декабре. Полученные средства заемщики планируют потратить на праздники.

Рынок микрофинансирования начинает фиксировать свой рост во второй декаде декабря — на это время как раз приходится пик подготовки к праздникам. За несколько декабрьских дней россияне, по предварительным прогнозам, оформят в микрофинансовых организациях почти половину от всех декабрьских займов на общую сумму до 18 миллиардов рублей.

Между тем в Москве к новогодним праздникам готовятся правоохранители и силовики. В центре столицы будет создана единая охраняемая зона, проход в которую будет возможен только через турникеты с охраной. Единое пространство организуют в границах Манежной, Красной и площади Революции, улиц Тверской, Моховой, Охотного Ряда и Театрального проезда. За забор не пустят пьяных празднующих, а также вооруженных и гуляк с напитками — любыми.