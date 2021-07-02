Новый дизайн тысячных и пятитысячных банкнот раскрыли в ЦБ

Зампред Центробанка Михаил Алексеев рассказал, что на обновленных российских банкнотах номиналом 1000 и 5000 рублей, скорее всего, появятся достопримечательности Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Также изменят дизайн 10 и 500 рублей.

Как сообщил Алексеев газете «Известия», на тысячной купюре, вероятно, появится Нижегородский Кремль. На пятитысячной — екатеринбургская Плотинка и Дом Севастьянова.

«По Нижнему Новгороду наиболее часто встречается упоминание Нижегородского кремля, собора Александра Невского, Главного ярмарочного дома, Чкаловской лестницы и других объектов аналогичного класса. По Екатеринбургу разброс мнений чуть более широкий, но Дом Севастьянова и Плотинка пользуются большой популярностью», — отметил он.

Также предлагалось нанести на пятитысячную купюру образы Екатерины I и Екатерины II. Ведь обе императрицы внесли вклад в основание и развитие Екатеринбурга.

Совет директоров Банка России имеет право принять самостоятельное решение по поводу дизайна новых банкнот. Однако Алексеев пообещал, что мнение экспертов и общественности будет учтено.

Кроме того, появятся новые десятирублевые банкноты. На них вместо Красноярска будет Новосибирск. А на смену Архангельску на купюре номиналом 500 рублей будет Пятигорск. Все остальные банкноты останутся с уже имеющимся дизайном.