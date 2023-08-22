Деньги 22 августа 2023, 11:13 Новый банк развития БРИКС переведет треть своих кредитов в нацвалюту Глава НБР Русефф: банк БРИКС запустит кредитование в валютах ЮАР и Бразилии РИА «Новости»

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Новый банк развития объединения БРИКС рассчитывает перевести 30% кредитования на местную валюту. В этом году сумма таких ссуд составит от восьми до 10 миллиардов долларов, заявила в интервью газете The Financial Times глава НБР Дилма Руссефф.

«Местные валюты не являются альтернативой доллару. Они являются альтернативой системе. До сих пор система была однополярной», — сказала она.

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Если в этом году НБР выдаст кредиты в национальной валюте на сумму от восьми до 10 миллиардов долларов, то в будущем доведет их долю до 30% всех своих ссуд. В скором времени, по словам Дилмы Русефф, финансовый институт начнет использовать для этих целей рупии, южноафриканские ранды и бразильские реалы.

Дилма Руссефф заявила, что банк не предъявлял своим заемщикам политические условия и кредитовал всех, независимо от позиции. Получение кредитов в местной валюте позволит развивающимся странам избежать последствий колебания курса валют и изменения процентных ставок в США.

Многие государства стали отказываться от американской валюты во взаимных расчетах, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал дедолларизацию неизбежным процессом.