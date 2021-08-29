Новые выплаты пенсионерам введут в Санкт-Петербурге

С 2022 года жители Санкт-Петербурга, которым исполнилось 90 и более лет, будут получать дополнительные выплаты от 15 до 25 тысяч рублей. Такое сообщение появилось на странице губернатора города Александра Беглова в социальной сети «ВКонтакте».

«Теперь наши долгожители будут получать от города выплаты к юбилеям. Петербуржцы, отметившие 90-летие, получат 15 тысяч рублей, 95-летие — 20 тысяч, 100-летие и далее ежегодно — 25 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Сейчас пенсионеры России уже начали получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Первыми деньги получат те, кому переводят пенсию на банковскую карту. Ввести такую выплату предложил президент России Владимир Путин.

Россиянам рекомендуют следить за тем, как начисляются их пенсионные накопления. С 2022 года такая возможность появится в личном кабинете на Госуслугах. Эксперты говорят, что в данные ПФР действительно могут закрасться ошибки, и лучше заранее сверить сведения о работах и обратиться в Фонд с трудовой книжкой.