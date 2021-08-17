Новые торговые центры откроют в Санкт-Петербурге до конца года

Два новых торговых центра откроют в Санкт-Петербурге до конца года. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на специалистов международной консалтинговой компании Colliers.

Общая площадь ТРК «Заневский каскад» и ТК «Солнечный город» составит 27 тысяч квадратных метров. Таким образом общая площадь торговых мест в городе возрастет.

«Число новых торговых центров в Санкт-Петербурге остается ограниченным. Однако город активно развивается и застраивается, что будет способствовать реализации новых единичных локальных проектов. Главным вызовом для управляющих компаний торговых центров по-прежнему остается поддержка конкурентоспособности и актуальности объекта», — отметила директор департамента торговой недвижимости Colliers Ирина Царькова.

Она отметила, что торговые площадки в Санкт-Петербурге представляют интерес для иностранных предпринимателей. При этом в городе отмечается прирост свободных площадей в ТЦ на 5,3%.