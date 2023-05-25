Деньги 25 мая 2023, 11:10 Новые точки общепита установят в музее-заповеднике «Царицыно» в Москве Москвичи смогут установить две точки общепита в музее-заповеднике «Царицыно» Сайт мэра и правительства Москвы

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Город проведет аукцион на право размещения двух торговых точек в музее-заповеднике «Царицыно». Палатки поставят для продажи готовой еды, рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«В торгах примут участие представители малого и среднего бизнеса. Победители самостоятельно установят киоски площадью 10 квадратных метров. Договоры на размещение объектов заключат на пять лет», — прокомментировал он.

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Точки поставят на самых проходимых маршрутах: на Дольской улице возле архитектурного ансамбля парка — Оперного дома и Большого Царицынского дворца и около входа № 2 «Плотинные ворота».

Победители буду круглый год торговать блюдами из полуфабрикатов, кондитерскими изделиями, выпечкой, горячими безалкогольными напитками, соками, водой и снеками.

Аукцион пройдет в режиме онлайн на электронной торговой площадке «Росэлторг». Подать заявку необходимо до 16 июня.

Ранее руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в Москве выставили на торги помещения под творческие галереи и магазины.