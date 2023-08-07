Деньги 07 августа 2023, 09:32 Новые совместные инвестпроекты России и Катара оценили в 160 млрд рублей Посол Догадкин: Россия прорабатывает с Катаром проекты на 160 млрд рублей Unsplash

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Развивая взаимодействие в инвестиционной сфере, Россия и Катар подготовили совместные проекты стоимостью свыше 160 миллиардов рублей. Посол России Дмитрий Догадкин рассказал об этом РИА «Новости».

Сотрудничество двух стран в инвестиционной сфере, по его словам, расширили. Например, Qatar Investment Authority вложил значительные средства в ведущие российские компании. Успешно развивалось партнерство с Российским фондом прямых инвестиций.

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«Прорабатывается ряд совместных проектов на сумму более 160 миллиардов рублей, или 7,2 миллиарда катарских риалов», — сказал дипломат.

Дмитрий Догадкин сообщил, что товарооборот России и Катара в первом квартале достиг почти 1,8 миллиарда рублей или 70 миллионов катарских риалов. Посол назвал наиболее перспективными направлениями сферы транспорта и логистики, в том числе проект международного транспортного коридора Север — Юг.

Нарастить товарооборот предложил на встрече с президентом России Владимиром Путиным эмир Катара Тамим Бен Хамада Аль Тани. Переговоры двух лидеров прошли в октябре 2022 года в Астане.