Новые школы и решение транспортных проблем. Как будет развиваться Балашиха?

Новая школа появится в микрорайоне Леоновский парк в Балашихе. Ее строительство стартует в 2020 году. Об этом сообщил глава муниципального образования Сергей Юров.

Источник фото: администрация городского округа Балашиха

Как рассказал глава Балашихи, ранее застройщик микрорайона Леоновский парк возвел одну школу на 400 мест. Затем он обанкротился, не успев построить вторую школу. «Мы в претензионном порядке изъяли земельный участок под строительство, вошли в региональную программу, заканчиваем проектирование», — рассказал Сергей Юров. Новая школа будет рассчитана на 275 мест.

По словам главы муниципалитета, в 2019 году началось строительство школы на 1100 мест в микрорайоне Первомайский, проектируется школа на 1100 мест в микрорайоне Ольгино. Кроме этого, в 2019 году приступят к строительству пристройки к школе № 8 по улице Юннатов, в 2020 — к школе № 30 на улице Летной.

Кроме того, в 2020 году в микрорайоне Первомайский откроется детский сад. В свое время его бросил застройщик, и долгое время объект не эксплуатировался. «Мы провели большую экспертизу несущих конструкций и в целом состояния детского сада. Объект включен в региональную программу», — заявил Сергей Юров.

Источник фото: телеканал «360»

Также в 2019 году началось строительство детского сада на 110 мест в микрорайоне Авиаторов. Его открытие запланировано на 2020 год. По просьбам жителей детский сад построят на улице Заречной. Планируется начать строительство двух детских садов в микрорайоне Южный.

А в детском саду в микрорайоне Дзержинского в Балашихе создадут дополнительные группы. Учреждение находится в здании бывшей поликлиники.

«Помимо строительства детских садов, мы занимаемся открытием дополнительных групп за счет перепрофилирования помещений в жилых домах, капительного ремонта в уже существующих учреждениях. В микрорайоне Дзержинского у нас освободилось помещение, где располагалась старая поликлиника — за счет того, что мы открыли новую. Мы это помещение до декабря капитально отремонтируем», — пояснил глава Балашихи. По его словам, появятся дополнительные места для детей от двух лет.

Кроме того, до конца 2019 года в детском саду «Лесовичок» будет создано 60 дополнительных мест. В жилом комплексе «Акварели» откроют детский сад на 220 мест.

Сергей Юров коснулся темы транспортного развития Балашихи. В частности, рассказал о планах продлить железную дорогу до микрорайона Авиаторов. Этот маршрут будет включен в систему Московских центральных диаметров.

Источник фото: администрация городского округа Балашиха

«Уже подготовлено проектное решение по строительству транспортно-пересадочного узла с организацией станции „Звездная“. Начались работы по прокладке второго пути до станции „Балашиха“. Эти работы завершим в 2021 году. И после этого начнем продлевать ветку до микрорайона Авиаторов», — уточнил глава городского округа.

Чтобы исключить железнодорожный переезд, в микрорайоне построят железнодорожную эстакаду над Балашихинским шоссе.

Для решения транспортных проблем жителей микрорайонов Новое Павлино и Павлино до метро «Некрасовка» запустят дополнительный муниципальный маршрут.

«Один московский маршрут общественного транспорта ходит от станции „Железнодорожная“ до метро „Некрасовка“. Мы согласовываем дополнительный муниципальный маршрут по регулируемым тарифам. Он будет актуален для жителей микрорайонов Новое Павлино и Павлино, которым удобней добираться до новой станции метро „Некрасовка“», — пояснил Сергей Юров.