Деньги 22 февраля 2023, 01:39 Новые санкции США затронут 200 физических и юридических лиц из России — СМИ WSJ: США готовят новые санкции в отношении 200 физлиц и компаний из России Unsplash

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США планируют ввести на этой неделе новый пакет санкций против 200 российских юридических и физических лиц. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственный источник.

СМИ утверждают, что в список вошли «губернаторы и члены семей российских чиновников». Рестрикции коснутся компаний ОПК, предприятий, технологических фирм. Минфин США может представить обновленный санкционный список в ближайшее время.

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Президент США Джо Байден во время своего официального визита в Польшу анонсировал новые антироссийские санкции. Как заявил американский лидер, Россия должна «заплатить» за спецоперацию.

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В Минфине США считают важной задачей противодействие обходу экономических рестрикций. В ведомстве считают, что экспортный контроль негативно сказался на возможностях России. При этом в Минфине признают — предстоит еще большая работа по противодействию РФ.

Ранее Байден заявил, что западные страны не планируют нападать на Россию. Американский лидер назвал СВО «испытанием» для США, блока НАТО и всего мира.