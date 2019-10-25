Новые рабочие места создали на предприятии «СП Мебель» в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде прошел очередной совет бизнесменов с уполномоченным по правам предпринимателей Подмосковья. На этот раз его организовали прямо на предприятии, которое делает мебель.

Более 120 тонн мебели в день, пять с половиной тысяч изделий в сутки выпускает компания «СП Мебель», расположенная в пригороде Сергиева Посада. Она была основана в 2000 году на базе Сергиево-Посадского завода ДСП «Русский Ламинат».

Источник фото: телеканал «360»

На предприятии производят разнообразную продукцию: это офисная и школьная мебель, предметы интерьера для гостиниц и общежитий и, конечно же, кухни.

Источник фото: телеканал «360»

Здесь работает так называемый полный цикл. Фирма сама перерабатывает тысячи кубометров леса в ДСП, из которого тут же делает мебель и отправляет заказчикам.

Источник фото: телеканал «360»

«Что меня, конечно, больше всего поразило — то, что у предприятия нет склада и все те изделия, которые выполнены, сразу, без складских комплексов, идут потребителю. Это уникально», — отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

Источник фото: телеканал «360»

В компании работают более тысячи человек. Недавно создали дополнительно еще 15 рабочих мест для того, чтобы запустить ночную смену. В заказах нехватки нет, а вот проблемы, как и у всех бизнесменов, есть: постоянно дорожающие банковские кредиты, изменяющиеся условия их получения. Требования все жестче и жестче, отсюда тормоз в развитии.

Источник фото: телеканал «360»

«Есть свои нюансы. В прошлом году да, прилично инвестировали, в этом году решили приостановить. Надеюсь, в следующем году мы продолжим свое развитие», — сказал генеральный директор компании «СП Мебель» Шамиль Курбанов.

Источник фото: телеканал «360»

В хорошее время показатели предприятия росли на 30% в год. Сейчас годовой оборот компании подбирается к отметке в два миллиарда рублей. И важно этот темп сохранить.

«Предприятию нужна помощь и с точки зрения инвестиций. Потому что есть желание покупать новое оборудование, расширять цеха. Очень серьезная работа идет с точки зрения программного продукта», — сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

Компанию пообещали поддержать с помощью различных программ правительства Подмосковья.