Новые правила провоза денег. Отразится ли это на туристах?

Правила касаются крупных сумм — свыше ста тысяч долларов. Теперь, чтобы перевезти их, необходимо сначала подтвердить происхождение денег. Касается это только физических лиц.

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, что на обычных путешественниках это никак не отразится.

«По большому счёту для рядового гражданина эти правила не несут никаких новшеств. Другое дело — это те, кто располагает таким объёмом наличных средств или ценных бумаг», — объяснил он.

Эксперт добавил, что «несмотря на тот факт, что правила уже вступили в законную силу, несколько месяцев таможенные службы государств, входящих в ЕАЭС, потратят на адаптацию к этим реалиям».