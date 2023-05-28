Деньги 28 мая 2023, 01:00 Новые пошлины на поставки пшеницы ввели в России Кабмин поднял стоимость экспортных пошлин на зерно с 1 июня Pxhere

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Новые цены отсечения пошлин на зерно с 1 июня утвердили в правительстве России. Соответствующее постановление опубликовали на официальном портале правовой информации.

По данным документа, пошлину на пшеницу повысили до 17 000 рублей, на ячмень и кукурузу — почти до 15 875 рублей. Сейчас они составляют 15 000 рублей и 13 875 рублей соответственно. Постановление вступит в силу с 1 июня 2023 года.

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Ранее Национальный союз защиты прав потребителей и Минэкономразвития выступили с предложением ввести заградительные пошлины в 220% на ввоз БАДов из недружественных стран.

Протокол о фитосанитарных требованиях к пшену, которое Россия продает Китаю, подписали по итогам российско-китайских переговоров в Пекине. Действие зерновой сделки завершалось 18 мая, позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о ее продлении на 60 дней. Позднее эту информацию подтвердили в МИД России. ООН, Турция, Россия и Украина заключили соглашения о вывозе зерна из украинских портов и разблокировки поставок российской сельхозпродукции в июле 2022 года.