Новые налоговые платформы для банков и чиновников создадут в России

ФНС опубликовала план на 2021 год, утвержденный министром финансов Антоном Силуановым. Он содержит около 100 мероприятий. В их числе совершенствование платформы по взаимодействию с банками, а также разработка новой версии системы «Налог-4».

ФНС запланировала запустить цифровую платформу оценки налогоплательщиков на основании налоговых данных при оказании им финансовых услуг. Сервис поможет банкам и их клиентам, поскольку ускорит и удешевит предоставление кредитных продуктов, сообщили РБК представители банков.

Цифровая платформа для взаимодействия с банками уже функционирует, рассказали в пресс-службе ФНС. Она построена на технологии блокчейн. В 2020 году платформа использовалась для поддержки граждан и экономики страны после коронавируса. В частности, она позволяла ускорить выдачу льготных кредитов бизнесу. Банки обходились без дополнительных подтверждающих документов, за короткое время получая подтвержденные данные о статусе заемщика из государственных реестров, администрируемых налоговой службой.

ФНС располагает значительным объемом данных, который позволят улучшить оценку рисков по розничным и корпоративным заемщикам, а также сократить бумажный документооборот с клиентами, объяснил директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников.

«Если сервис ФНС будет бесплатным для банков, то возможно снижение стоимости и сроков оценки рисков, что ускорит и снизит стоимость кредитных продуктов для клиентов», — сообщил Шорников.

На сайте ФНС появился новый сервис «Мои чеки онлайн». На нем можно отследить свои траты за последние три года.