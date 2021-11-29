Новые налоговые льготы вступили в силу в России

В России вступили в силу новые налоговые льготы — документ подписал президент России Владимир Путин. Они коснутся как юридических, так и физических лиц. Речь идет об освобождении от НДФЛ, страховых взносов и налога на прибыль ряд доходов граждан и организаций.

Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

От налога на прибыль освободили субсидии, которые субъекты малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) получили в 2021 году в рамках мер поддержки для борьбы с последствиями пандемии.

Кроме того, документ освободил от НДФЛ и страховых взносов доходы граждан в пределах одного МРОТ, которые они получили за нерабочие дни в октябре–ноябре. Сейчас сумма минимального размера оплаты труда составляет 12 792 рубля. Это однократная льгота, ей могут воспользоваться только сотрудники НКО или малых и средних предприятий, которые получают субсидии из-за ситуации с коронавирусом.

Также от НДФЛ освободили доходы, которые получены в рамках стимулирующих мероприятий для граждан, участвующих в вакцинации. От НДФЛ и налога на прибыль освободили и премии, призы, подарки за участие в соревнованиях, конкурсах и иных мероприятиях, которые организовали НКО, учрежденные по указам Путина, и их дочерние компании. Речь идет о доходах как организаций, так и граждан.

Бюджетные организации смогут учитывать перечисление полученных доходов за использование прав на объекты интеллектуальной собственности в своих расходах. Замглавы Минфина Алексей Сазанов отметил, что связано с передачей в бюджет части доходов от предоставления интеллектуальных прав на пользование вакцины от коронавируса.

НДФЛ не будут облагать также доходы, которые возникли у граждан за счет выполнения догазификации — при бесплатном подведении газа до границ их земельных участков. Все нормы имеют обратную силу и будут действовать на доходы, которые были получены с 1 января 2021 года.