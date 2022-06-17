Новые меры поддержки для предприятий предложили ввести в России

Более тысячи иностранных компаний ушли из России, многие сделали это ввиду давления. И хотя российский рынок привлекательный, и радость от своего ухода, безусловно, испытывают не все фирмы, факт остается фактом — после их ухода, остаются сотрудники, поэтому встает вопрос о замещении этих мест, заявил в эфире «360» директор Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Иван Федотов.

«Действительно нам придется открытием каких-то новых компаний и новых производств замещать рынок безработицы, который нас ждет. Но государство давно к этому готово, потому что у нас есть много различных программ — как региональных, так и федеральных по занятости, по замещению занятости, по переобучению сотрудников», — подчеркнул он.

По его мнению, вопрос занятости зависит не только от региона, но и еще от человека. Если он хочет получить новую профессию, получить новое образование, для того, чтобы устроиться куда-то на новую работу, у него есть для этого все возможности в России. Федотов добавил, что ожидать быстрого открытия новых производств в стране не стоит.

«Для того, чтобы импортозаместить какие-то не особо развивающиеся направления, нам все равно потребуется два-три года для того, чтобы перенастроить нашу экономику, наши производственные мощности, наши логистические цепочки. Все это невозможно заместить в одночасье. Не стоит надевать розовые очки. Конечно, будет сложно», — сказал собеседник «360».

Федотов обратил внимание, что сейчас и региональные, и федеральные власти работают в тесном диалоге с бизнесом. Было принято множество мер поддержки.

«У нас был хороший подготовительный период. Два года пандемии научили нас мобилизоваться. Санкционная история, которую мы переживаем, — это не пандемия, это в миллион раз хуже. Но мы уже все равно научились быстро адаптироваться. Не вижу проблем с компаниями малого и среднего бизнеса. Я бы говорил о другой проблеме. Есть поддержка системообразующих предприятий, есть система поддержки МСП, но этот средний уровень оказывается в ситуации, когда их никто не поддерживает», — добавил он.

По его мнению, федеральным и региональным властям нужно продумать принципиально новые подходы, принципиально новую экономику и новые отношения с предприятиями, которые относятся не к системообразующим предприятиям, и не к МСП.

«Рейтинг АСИ (агентства стратегических инициатив) только что был презентован. Я с удовольствием хочу сказать, что из 10 первых мест, девять мест заняли регионы, которые входят в ассоциацию инновационных регионов России. Рейтинг АСИ показывает эффективность работы команды губернатора во взаимоотношении с бизнесом. Изменения в рамках этого рейтинга это хорошо, это правильно», — сказал Федотов.

Директор ассоциации выразил уверенность, что сейчас нужно менять методики, подходы ко всем рейтингам, которые существуют, в том числе и к рейтингу АСИ. Дело в том, что Россия сейчас переходит на новые экономические рельсы, многое меняется, однако кое-что останется прежним — это отношение региональных управленческих команд к своей работе и к предприятиям, добавил он.

«Мы по сути переходим на ручное взаимодействие с предприятиями, которые находятся в наших субъектах. Я по своим регионам могу сказать, что губернаторы в ручном режиме постоянно общаются с предприятиями и помогают искать новые цепочки поставок, выстраивают какие-то отношения межрегионального сотрудничества, смотрят по тем сторонам, куда раньше не смотрели. Это, конечно, предприятия самостоятельно могут сделать, но регионы сейчас активно помогают», — пояснил эксперт.

Федотов уточнил, что рейтинг АСИ появлялся, разрыв между субъектами был очень большой. А сейчас это даже не десятки, а сотые долей от процента. Регионы-лидеры останутся регионами-лидерами. Но главное сейчас, по его словам, это не место в рейтинге, а демонстрация своих возможностей.

«Когда субъект показывает, что они сильны именно в определенных отраслях, как, например, нефтехимия, машиностроение, сельское хозяйство. Главное что для потенциальных инвесторов или клиентов — поставщиков или продавцов — есть возможность посмотреть в соседний регион увидеть, что какие-то товары, которые мы не можем уже получить из Европы или Америки, можно попробовать получить в соседнем субъекте», — добавил он.

Федотов напомнил, что в 2020 году, когда наступила пандемия, федеральное правительство с региональными властями стали применять меры поддержки предприятий и скорость принятия решений по поддержке МСП, занятости, снижению налогооблагаемой базы, была колоссальной.

«Мы научились быстро принимать решения и сейчас нам этот опыт очень пригодился. Меры сейчас принимаются быстро. Но очень не хватает мер поддержки для тех, кто не подпадает под МСП или не являются системообразующими», — сказал он.

Специалист подчеркнул, что введение налоговой отсрочки абсолютно реально и это будет подспорьем для этих предприятий. Тогда они сами смогут выстроить новые логистические цепочки.