Новые меры поддержки безработных появились в России

Жители всех регионов России могут после увольнения получать выплаты в размере МРОТ, пока ищут работу.

Также в начале лета правительство выпустило постановление, согласно которому значительно расширился список выплат для тех, у кого нет работы. Заявку можно оформить на сайтах «Работа в России» и «Госуслуги». В Москве это можно также сделать через центр занятости, как на сайте, так и очно.

Кроме того, Минпросвещения вместе с союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» подготовили программу профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. В ней бесплатно могут принять участие граждане, которые потеряли работу за время самоизоляции.

«Всего в программе представлено свыше 170 профессиональных компетенций. Обучение проводится бесплатно. Такие программы дают отличную возможность людям повысить квалификацию и облегчить поиск работы в сложный период», — рассказала адвокат Виктория Данильченко.