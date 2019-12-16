В список на приватизацию попали крупнейшие российские компании

Также в предварительный список были включены Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) и Россельхозбанк по итогам совещания у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова. В Минфине считают, что следует снизить госсектор в экономике.

Зеленский поручил кабмину готовиться к большой приватизации Подробнее

Было также отмечено, что приватизация упомянутых компаний будет подразумевать продажу их дочерних предприятий или имущества, которое рассматривается в самих предприятиях как непрофильные активы.

Предыдущий план приватизации на 2017–2019 годы в области продаж крупнейших компаний не был реализован. В тот план вошли такие организации, как ВТБ, Сбербанк, «Алроса», НМТП, Совкомфлот и ОЗК. В итоге были попытки приватизировать лишь 25% плюс одна акция Совкомфлота, однако сделка не осуществилась, несмотря на интерес покупателей из Китая.

Эксперты опасаются, что проблемы с покупателями будут и в этот раз, так как иностранных покупателей могут не допустить, а российские олигархи предпочитают не вкладываться в крупные государственные предприятия в силу их меньшей окупаемости.