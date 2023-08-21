Деньги 21 августа 2023, 10:41 Новые автомобили подорожали в России в среднем до 1,9 млн рублей Средний чек на новые автомобили вырос в России на 12% Freepik

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Средняя стоимость нового автомобиля в России повысилась на 12%. Подорожали и машины с пробегом — их цена выросла на 18%, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на компанию «СберАвто» и аналитический ресурс «Чек Индекс».

В первом полугодии 2023 года лидерами по покупкам автомобилей стали жители таких городов как Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская область и республика Татарстан.

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«Средняя стоимость нового автомобиля в январе–июне 2023 года выросла до 1,9 миллиона рублей с 1,7 миллиона в аналогичном периоде 2022 года, автомобиля с пробегом — до 1,3 миллиона рублей с 1,1 миллиона», — сообщило издание.

Цены на машины в разных регионах Росси варьируются. Так, в Краснодарском крае средняя стоимость автомобиля составила два миллиона, а с пробегом — 1,3 миллиона рублей. В Татарстане цены оказались ниже: 1,7 и 1,3 миллиона рублей соответственно.