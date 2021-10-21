Новую систему борьбы с ростом цен запустили в России

Правительство запустило в России новую систему борьбы с ростом цен. Поначалу она будет работать в пилотном режиме, ее протестируют на товарах первой необходимости. Подробности нововведения описали «Ведомости».

Разработку свода правил контролировал вице-премьер Андрей Белоусов. Он предположил, что можно построить такие экономические модели, которые опишут зависимость цен на внутреннем рынке от мирового. При этом российские цены будут специально индексироваться.

Главное в системе — создание так называемого профиля риска для каждой категории товаров. Он будет ограничивать колебания стоимости в определенном диапазоне. Если цена на какой-либо товар выйдет за его пределы, то чиновники должны будут начать думать над тем, как исправить положение. Основная цель — остановить рост цен до уровня общей целевой инфляции.

Вот некоторые меры, которые можно будет использовать для контроля цен: снижение пошлин на импорт, помощь отечественным производителям, введение демпферных технологий по типу тех, которые сейчас регулируют цены на бензин. Если же ситуация будут совсем плачевной, то можно пойти и на договоренности с бизнесменами о поддержке цен на одном уровне. Так уже поступали с ценами на сахар и масло.