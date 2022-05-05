Новую схему распределения налога на прибыль по регионам задумал ввести Минфин РФ

Фонд оплаты труда необходимо исключить из формулы, которая используется для распределения по регионам налога на прибыль компаний с обособленными подразделениями. От этого могут выиграть субъекты Федерации, где расположены производства и невысокие заработные платы, сообщило РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Минфин для справедливого распределения налога на прибыль предлагает распределять его исходя из численности работающих и стоимости основных фондов, исключив возможность использования показателя фонда оплаты труда. Такие изменения сейчас готовятся в министерстве», — пояснили в министерстве.

По действующей схеме сумма налога на прибыль преимущественно идет в бюджеты тех регионов, где создано наибольшее количество рабочих мет и расположена основная часть производственной базы. Этот механизм оправдан, пояснили в Минфине. Однако уровень заработной платы в субъектах РФ может значительно отличаться.