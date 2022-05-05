Новую схему распределения налога на прибыль по регионам задумал ввести Минфин РФ
Минфин РФ предложил исключить ФОТ из формулы расчета налога на прибыль по регионам
Фонд оплаты труда необходимо исключить из формулы, которая используется для распределения по регионам налога на прибыль компаний с обособленными подразделениями. От этого могут выиграть субъекты Федерации, где расположены производства и невысокие заработные платы, сообщило РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Минфин для справедливого распределения налога на прибыль предлагает распределять его исходя из численности работающих и стоимости основных фондов, исключив возможность использования показателя фонда оплаты труда. Такие изменения сейчас готовятся в министерстве», — пояснили в министерстве.
По действующей схеме сумма налога на прибыль преимущественно идет в бюджеты тех регионов, где создано наибольшее количество рабочих мет и расположена основная часть производственной базы. Этот механизм оправдан, пояснили в Минфине. Однако уровень заработной платы в субъектах РФ может значительно отличаться.