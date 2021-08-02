Депутат Госдумы предложил новую льготу для семей с инвалидами

Родителям детей-инвалидов нужно предоставить возможность для получения налогового вычета на лечение даже после того, как ребенок достигнет совершеннолетия. Об этом в беседе с URA.RU заявил автор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Михаил Щапов.

«Необходимо ввести налоговый вычет на лечение совершеннолетних детей. По закону уже можно получить вычет не только за собственное лечение, но и за родителей, супруга или детей до 18 лет. По логике законодателей, совершеннолетний ребенок будет получать вычет уже самостоятельно. Но они забыли учесть, что бывают и дети-инвалиды, о которых родителям приходится заботиться даже после того, как им исполнилось 18 лет», — сказал Михаил Щапов.

В пояснительной записке уточняется, что нужно предоставить налоговый вычет также родителям студентов, у которых еще нет собственного дохода. Если совершеннолетний ребенок заболеет, пока все траты ложатся только на родителей. Предлагается вернуть средства в размере до 120 тысяч рублей в год.

Депутат отметил, что очень немного людей, которые в теории могут претендовать на вычет, действительно обращаются за его получением.

Ранее в России вступил в силу закон о том, что граждане смогут получить налоговый вычет на занятия спортом. Начиная с января 2022 года россияне смогут вернуть себе 13% расходов. Причем, возврат средств можно оформить не только на себя, но и на детей, которые занимаются спортом или фитнесом. Общая сумма такого вычета вместе с другими не может превысить 120 тысяч рублей в год.