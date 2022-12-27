Деньги 27 декабря 2022, 18:49 Новую категорию кредитов для малоимущих предложили ввести в России Центробанк предложил ввести потребкредиты для людей с финансовым положением ниже среднего Pxhere

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Новая категория потребительских кредитов для заемщиков с финансовым положением ниже среднего может появиться в России. С таким предложением выступил Центробанк. Нововведение позволит малоимущим россиянами брать кредиты в банках.

«В нее [категорию] попадут кредиты с определенными параметрами (сумма и срок) и характеристиками заемщика (например, показатель долговой нагрузки)»,— отметили в материале.

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У россиян появится больше понимания, сколько они будут платить. Также заемщики смогут сравнивать предложения банков, что позитивно скажется на конкуренции среди кредитных учреждений, пояснили в ЦБ.

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Те люди, которые обращались к микрофинансовым организациям с высокими ставками, смогут получить кредиты в банках на нормальных условиях. Благодаря этому россияне сократят свои расходы, добавили в регуляторе.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 16 декабря заявила, что большая часть российских банков достигла прибыльности. Банковский сектор сократил убытки по сравнению с серединой лета, подчеркнула она.