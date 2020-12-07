Новоиспеченным ипотечникам предрекли трудности

Во время ажиотажного спроса на жилье многие россияне взяли ипотеку. Но такое решение в ближайшие год или два может обернуться финансовыми трудностями, предупредил вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов.

По словам эксперта, необдуманно взявшим ипотеку «придется испить горькую чашу буквально через один-два года». Самойлов отметил, что кредит необходимо погашать, поэтому перед оформлением бумаг нужно хорошо оценить свои возможности и не поддаваться на эмоциональные тренды.

«Взвешивать надо тщательно, особенно в текущих условиях неопределенности, когда непонятно, что у нас будет дальше», — заявил риелтор в эфире радио Kp.ru.

Он добавил, что в 2020 году спрос на недвижимость резко взлетел. Причиной стало падение курса рубля, а также снижение ипотечных ставок и общая неопределенность в стране.

Ранее эксперты посоветовали отложить покупку квартиры на 2021 год. С начала 2020-го готовые квартиры подорожали почти на 10%. При этом увеличилась стоимость и вторичного жилья. В ноябре средняя цена квадратного метра достигла 89,1 тысячи рублей. Это на 2% больше, чем было в сентябре.