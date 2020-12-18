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    18 декабря 2020, 13:46

    Новогоднюю выплату предложили распространить на всех беременных

    Полина Петрова

    Новогоднюю выплату, размер которой составляет пять тысяч рублей, предложили распространить на всех женщин, вставших на учет по беременности, сообщил сайт NEWS.ru со ссылкой на обращение общероссийского движения «За жизнь!» к президенту РФ Владимиру Путину.
    Новогоднюю выплату предложили распространить на всех беременных

    Составители документа отметили, что в движении поддерживают меру поддержки семей с маленькими детьми. Уточняется, что в условиях демографического кризиса эти средства необходимо выплатить и всем беременным.

    «В свете демографического кризиса просим Вас распространить данную меру на все семьи с детьми до рождения, то есть на всех женщин, вставших на учет по беременности. Распространение Вашего новогоднего подарка на детей до рождения поднимет статус беременной женщины», — говорится в письме.

    Координатор движения Сергей Чесноков подчеркнул, что во все времена помочь беременной женщине считалось благословением. По его мнению, таким образом выражается убеждение общества в необходимости заботы о ребенке в самые первые периоды его жизни. Активист добавил, что мать нуждается в качественном питании, а также уважении со стороны общества.