Новогоднюю выплату предложили распространить на всех беременных

Составители документа отметили, что в движении поддерживают меру поддержки семей с маленькими детьми. Уточняется, что в условиях демографического кризиса эти средства необходимо выплатить и всем беременным.

«В свете демографического кризиса просим Вас распространить данную меру на все семьи с детьми до рождения, то есть на всех женщин, вставших на учет по беременности. Распространение Вашего новогоднего подарка на детей до рождения поднимет статус беременной женщины», — говорится в письме.

Координатор движения Сергей Чесноков подчеркнул, что во все времена помочь беременной женщине считалось благословением. По его мнению, таким образом выражается убеждение общества в необходимости заботы о ребенке в самые первые периоды его жизни. Активист добавил, что мать нуждается в качественном питании, а также уважении со стороны общества.