Новогодняя елка в Норильске упала из-за сильного ветра

Новогодняя елка в Норильске не устояла под напором сильного ветра 23 декабря, упав на землю. Об этом ТАСС сообщили в городской мэрии.

«Искусственная елка упала в новогоднем городке в микрорайоне Оганере», — говорится в сообщении мэрии. По словам чиновников, подрядчик пообещал восстановить елку за выходные.

Отметим, что с 22 декабря из-за ветра в городе объявлено штормовое предупреждение.

Учащимся второй смены разрешили не посещать учебные заведения очно. Также временно закрывалась трасса Норильск — Кайеркан — аэропорт Алыкель. В данный момент движение транспортных средств по ней восстановлено.

Порывы ветра в Норильске на 24 декабря достигают 12 метров в секунду.

Ранее новогоднюю ель на Соборной площади Москвы украсили в стиле сказки «Морозко». Дерево простоит на площади Кремля до конца январских праздников.