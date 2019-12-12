Новогодний стол теперь не главная статья расходов россиян

Согласно данным исследования, проводившегося также еще в семи странах Европы, на празднование Нового года средний россиянин в среднем тратит 19,3 тысяч рублей.

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По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 14%, также в этом году впервые за пять лет россияне потратят на подарки больше, чем на еду и напитки, — 46 против 43% (42 и 47% в 2018 году), что в денежном эквиваленте соответствует примерно 8,9 и 8,3 тысячам.

В этом плане Россия ближе к западноевропейским странам, где на подарки тратится около половины новогоднего бюджета.

На развлечения (кафе или кино, но не путешествия), которые по тратам находятся на втором месте, в этот Новый год россияне планируют оставить 11% своих сбережений.