Новогодние подарки для детей обошлись россиянам на 20% дороже

При покупке новогодних подарков для детей россияне тратят в среднем на 15-20% больше, чем годом ранее. Такие данные предоставила IT-компания «Платформа ОФД», которая передает информацию с касс в налоговую службу.

С 1 по 15 декабря лидерами по продажам стали наборы конфет, игрушки и настольные игры из картона, уточнили «Известия». Средний чек на сладкие подарки вырос на 16%, до 576 рублей. При этом таких подарков купили вдвое больше, чем годом ранее.

Игрушка в виде мультяшного героя или новогоднего персонажа обошлась на 17% дороже, чем в 2019 году. В среднем за нее платили по 840 рублей. Покупки таких подарков выросли в полтора раза.

Настольные игровые наборы из картона продавались на 21% дороже, чем год назад. Средняя стоимость составила 1300 рублей. А число таких покупок подскочило в четыре раза.

В этом году компания зафиксировала значительный рост интереса к развивающим играм для детей. А также к товарам для хобби и творчества.

«Подобные развлечения помогают родителям „разгрузиться“, занять детей на более продолжительное время и разнообразить форматы домашнего досуга», — считают в кассовом операторе.