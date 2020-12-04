Новое правило для накопительной пенсии начало действовать в России

В России с 4 декабря вступило в силу новое постановление правительства России. В частности, это касается банков, в которых хранятся страховые взносы на финансирование накопительной пенсии. Теперь у них не должно быть просроченных долгов по депозитам.

Речь идет о вкладах, которые были ранее открыты за счет страховых взносов или резерва ПФР по обязательному пенсионному страхованию, сообщает «Парламентская газета».

Также несколько дней назад, Совет Федерации одобрил закон о бюджете Пенсионного фонда на ближайшие три года. Согласно документу, индексация страховых пенсий в 2021 году превысит уровень инфляции и составит 6,3%.

В начале недели заместитель председателя Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, что пенсионеры, которым должны доставить пенсию «Почтой России» в первых числах января, получат ее досрочно. Это произойдет в декабре, придут сразу две выплаты. Сумма будет начислена за весь январь. Об этом сообщил сайт RT. По предварительной информации, отделения почты начнут работать после праздников с 4 января.