Деньги 17 мая 2023, 19:18 Новак сообщил о ведении с Ираном около 80% взаиморасчетов в рублях и риалах Вице-премьер Новак: Россия и Иран ведут порядка 80% взаиморасчетов в рублях и риалах РИА «Новости»

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Россия и Иран проводят около 80% взаиморасчетов в национальных валютах — рублях и риалах. Об этом рассказал зампред правительства Александр Новак. Его процитировал ТАСС.

По словам Новака, вопрос ведения расчетов уже подробно обсуждали. В том числе с Минфином, Центробанком и иранскими коллегами.

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«Могу сказать, что у нас уже порядка 80% взаиморасчетов идут в национальных валютах: в риалах и рублях», — отметил зампред правительства.

Также, уточнил он, государства рассматривают вопрос расчетов в валютах других стран, в частности в юанях. Новак подчеркнул, что доля евро и доллара составляет меньше 20%. А работа по переходу на национальные валюты имеет свои плоды, добавил он.

Инвестор из Соединенных Штатов Джим Роджерс уже заявлял, что американский доллар теряет статус мирового лидера из-за колоссального государственного долга США. Из-за этого он становится «проблемной валютой». Глава Минфина США Джанет Йеллен подтвердила предположительную дату дефолта 1 июня. Сенатор-демократ Питер Уэлч призвал поднять потолок американского госдолга, чтобы этого не произошло.