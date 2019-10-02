Если Дания не даст разрешение на строительство «Северного потока — 2», газопровод можно будет пустить по альтернативному маршруту. В Минэнерго рассчитывают, что поступать так не придется.

У Копенгагена, как полагают в Москве, нет оснований отказывать в предоставлении необходимых документов. Такое мнение высказал министр энергетики Александр Новак на сессии Российской энергетической недели. Его процитировало РИА «Новости».

Готово 83%. «Газпром» отчитался по строительству «Северного потока — 2» Подробнее

«Проект реализуется, мы ждем решения Королевства Дания по выдаче разрешения», — подчеркнул он.

Новак добавил, что при отсутствии разрешения «есть и другие разные варианты». Однако тогда проект обойдется дороже. По этой же причине его реализация займет более длительное время.

Трубопровод в рамках проекта «Северный поток — 2» должен протянуться от российского побережья через Балтийское море до Германии. Мощность двух ниток газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

Маршрут «Северного потока — 2» пролегает через территориальные воды или исключительные экономические зоны нескольких стран. Финляндия, Швеция и Германия уже дали свое разрешение на строительство трубопровода. Дело осталось только за Данией. Планируется, что «Северный поток — 2» завершат в 2019 году.