Новак раскрыл детали согласованной сделки ОПЕК+ после переговоров G20

ОПЕК+ согласовала новую сделку по сокращению объема добычи нефти. По словам министра энергетики Александра Новака, в сделке приняли участие 23 страны.

Новак по итогам переговоров министров энергетики в формате G20 в эфире телеканала «Россия 24» объявил условия сделки, на которых остановились участники соглашения.

По его словам, оно продлится два года, до 1 мая 2022 года. Первые два месяца страны должны сократить добычу на 10 миллионов баррелей в сутки, во втором полугодии 2020-го — на восемь, с 2021-го — на шесть.

Новак также рассказал, что ОПЕК+ будет следить за рынком. В случае необходимости будут приняты дополнительные меры. Если ситуация изменится в лучшую сторону, объемы сокращения могут уменьшить.

В ОПЕК+, кроме того, рассчитывают, что страны, не входящие в альянс, сократят добычу нефти еще на пять миллионов. Речь идет о США, Канаде, Норвегии, Аргентине и других государствах, добывающих нефть. В то же время в финальном коммюнике по итогам переговоров эта договоренность письменно не зафиксирована.

Министры энергетики стран G20, кроме того, обязались безотлагательно принять меры для обеспечения стабильности на рынке.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться о продлении соглашения по ограничению добычи нефти. В результате с 1 апреля были сняты ограничения по разработке в странах. Рост добычи и отсутствие определенности вызвали крах на нефтяных рынках.