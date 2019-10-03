Новак предрек спад спроса на нефть

Минэнерго предупредило о падении мирового спроса на нефть в 2019 году. В сутки он будет немногим выше миллиона баррелей. Влияние на это оказывают многие факторы, в том числе состояние экономики.

Соответствующий прогноз дал на форуме «Российская энергетическая неделя» министр энергетики России Александр Новак, которого процитировало агентство RNS.

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«По сравнению с 2018 годом, под воздействие различных факторов рост спроса значительно будет ниже, прирост может составить 1-1,2 млн баррелей в сутки», — сказал он.

Суточные показатели на 300-500 тысяч баррелей ниже, чем в прошлом году. Тогда спрос вырос до 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Рост мировой экономики в 2019 году, заметил Новак, замедлился. Речь здесь идет о менее чем 3%, тогда как в 2018-м было 3,6%. Это не может не сказаться на снижении спроса на нефть.

В Минэнерго уточнили, что ситуация с замедлением экономического роста в частности характерна для стран ЕС, США и Китая.

«Это в основном связано с торговыми войнами», — заключил Александр Новак.