Новак: объем инвестиций в нефтяную отрасль снизится на 30%

По словам министра, компании пересмотрят инвестиционные планы из-за значительного снижения цен и избытка нефти.

«Можно предположить, что речь будет идти о десятках, а может, сотнях миллиардов долларов в целом по миру. Таким образом, сокращение капитальных вложений из-за коронавируса и снижения цены на нефть может составить 30%», — пояснил Новак.

Глава Министерства энергетики добавил, что на следующий или более поздний год, вероятно, отложат «две трети новых проектов в сфере добычи». При этом большой урон получат и «новые СПГ-заводы».