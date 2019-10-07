Новак: о цене в 100 долларов за баррель нефти пора забыть

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что такие высокие цены, как 100 долларов за баррель уходят в прошлое.

«Мы живем исходя из того, что в среднесрочной перспективе справедливые цены — $50. Бюджет в 2019-м [году] у нас сверстан исходя из цены $43-45 за баррель», — сказал политик.

Также он отметил, что в будущем цены на топливо не уйдут далеко от нынешних цифр. Причиной этому он назвал падение добычи в Иране и Венесуэле.