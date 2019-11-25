Новак: о продлении сделки ОПЕК+ пока рано говорить

Ранее ряд СМИ сообщил, что на предстоящей в декабре встрече представителей стран, участвующих в ОПЕК+, возможно будет подписан договор о дальнейшем продлении ограничения добычи нефти. Нынешний договор устанавливает сокращение в 1,2 миллиона б/с и действует до конца марта 2020 года.

Александр Новак, на встрече с журналистами, заявил, что говорить о продлении договора в декабре еще рано. Министр считает, что необходимо мониторить рынок до весны 2020 года, так как сделка «до 1 апреля».

Что касается декабрьской встречи, то она пройдет в три этапа. 4 декабря — состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, 5 декабря — конференции ОПЕК. 6 декабря — форум всех стран-участниц ОПЕК+.