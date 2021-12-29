Новак назвал приемлемую для России цену на нефть в 2022 году

Комфортная для России цена за баррель нефти в 2022 году будет составлять от 65 до 80 долларов. Таким предположением вице-премьер России Александр Новак поделился с РБК.

Сейчас, как отметил Новак, цена на нефть составляет 75 долларов за баррель. Он объяснил, что поставил рамки достаточно широко, потому что на рынке горючего может быть волатильность. Он подчеркнул, что потребность в нефти растет в мире несмотря ни на что, в том числе на коронавирус.

Также Новак ответил на заявления США, Китая и некоторых других стран о том, что они готовы достать свои запасы нефти. Он полагает, что разговор идет о примерно 60 миллионах баррелей, что вызывает некоторые сомнения, потому что в мире каждый год потребляется около 36 миллиардов. Поэтому, как выразился вице-премьер, какие-либо вбросы не повлияют на рынок в долгосрочной перспективе.

Чиновник уточнил, что Россия будет сохранять объемы добычи нефти на уровне 550-560 миллионов тонн в год, и такие цифры должны сохраниться до 2030 года.

Ранее Новак объяснял, почему в Европе держатся стабильно высокие цены на газ.