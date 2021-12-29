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    29 декабря 2021, 09:23

    Новак назвал приемлемую для России цену на нефть в 2022 году

    Вице-премьер Новак: цена в 65-80 долларов за баррель нефти будет приемлемой в 2022 году

    Екатерина Боснак

    Комфортная для России цена за баррель нефти в 2022 году будет составлять от 65 до 80 долларов. Таким предположением вице-премьер России Александр Новак поделился с РБК.

    Новак назвал приемлемую для России цену на нефть в 2022 году

    Сейчас, как отметил Новак, цена на нефть составляет 75 долларов за баррель. Он объяснил, что поставил рамки достаточно широко, потому что на рынке горючего может быть волатильность. Он подчеркнул, что потребность в нефти растет в мире несмотря ни на что, в том числе на коронавирус.

    Также Новак ответил на заявления США, Китая и некоторых других стран о том, что они готовы достать свои запасы нефти. Он полагает, что разговор идет о примерно 60 миллионах баррелей, что вызывает некоторые сомнения, потому что в мире каждый год потребляется около 36 миллиардов. Поэтому, как выразился вице-премьер, какие-либо вбросы не повлияют на рынок в долгосрочной перспективе.

    Чиновник уточнил, что Россия будет сохранять объемы добычи нефти на уровне 550-560 миллионов тонн в год, и такие цифры должны сохраниться до 2030 года.

    Ранее Новак объяснял, почему в Европе держатся стабильно высокие цены на газ.