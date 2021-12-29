Новак назвал главные причины газового кризиса в Европе

В конце декабря спотовые цены на газ в Европе вышли на исторический максимум и впервые превысили отметку в две тысячи долларов за одну тысячу кубометров. Ранее цена не превышала 300-400 долларов. Основные причины газового кризиса, потрясшего континент, назвал вице-премьер правительства РФ Александр Новак в интервью РБК.

По мнению вице-премьера, первой причиной кризиса в Европе является целенаправленный отказ Еврокомиссии от долгосрочных инвестиций в отрасль и долгосрочных контрактов, что является базовыми принципами. Взамен ЕК предпочитает спотовые контракты: они способны удовлетворить заявки на ближайшее время, но не дают возможности предугадать, что будет происходить на рынке в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В результате летом 2021 года, когда Европе надо было заполнять хранилища, поставляемый по спотовым контрактам сжиженный природный газ ушел на более выгодные рынки. Следовательно, на европейским рынке возник дефицит топлива, что привело к росту цен.

Еще одна причина — падение собственной добычи газа европейскими компаниями. Старые месторождения истощаются, необходимо вкладывать средства в разработку новых. При этом европейский газ добывается, как правило, из шельфовых месторождений, разработка их стоит недешево. При этом банкам рекомендуют не финансировать традиционные углеводородные проекты, включая проекты по добыче нефти и газа. Это также ведет к дефициту.

Также в качестве причины кризиса Новак назвал очень холодную зиму 2020/21. Из-за более длительного зимнего периода примерно на три недели сократилось время для закачки газа в подземные хранилища. Это не позволило создать запас необходимого объема.

В этом году риски повторения холодной зимы и нехватки газа сохраняются. В этой связи фьючерсные цены реагируют на ситуацию и заранее повышают цены.

По мнению Новака, Европе необходимо иметь четкий прогноз топливо-энергетического баланса и по нему планировать среднесрочную и долгосрочную перспективы потребления и поставок.