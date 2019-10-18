  • Новая утечка кредитных историй поможет мошенникам втереться в доверие россиян

    18 октября 2019, 13:45

    Екатерина Андронова, Наза Салех Захи

    Утечкой кредитных историй могут воспользоваться мошенники для последующего обмана клиента банка. Их традиционный способ — телефонные звонки. В целом же тема кредитов для россиян остается очень чувствительной и закрытой. Такое мнение в беседе с «360» высказал руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц.
    Новая утечка кредитных историй поможет мошенникам втереться в доверие россиян

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    «Если мы говорим про целиком историю [кредитов], то это их регулярность оплаты, сколько платили. Для многих россиян ценностью является… то есть они хранят в тайне, сколько они занимают средств, на сколько они занимают. Это для людей тонко и ощутимо. Многие стесняются того, что они занимают», — ответил Лифшиц на вопрос о том, чем опасна публикация истории кредитов.

    По его словам, из такой истории мошенники могут использовать только персональные данные. Они звонят жертвам и втираются им в доверие.

    «Человек понимая, кто вы, что вы, когда вы брали кредит или совершали какую-нибудь транзакцию, с легкостью вотрется вам в доверие», — отметил эксперт.

    Мошенник может попросить повторить платеж или сказать свои данные под предлогом вернуть деньги. Например, продиктовать номер карточки, CVV-код.

    Ранее появились новости о том, что в Сеть утекла большая база данных с кредитными историями россиян. Предположительно, причиной этому могла стать ошибка на сервере микрофинансовой организации. С проблемой уже удалось справиться. Однако остается вероятность того, что мошенники уже смогли воспользоваться появишимся в интернете данными.