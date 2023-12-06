Деньги 06 декабря 2023, 10:46 Новая сеть магазинов вернет в Россию продукцию Adidas и Reebok «Коммерсант»: Lestate откроет в РФ сеть магазинов с продукцией Adidas и Reebok Unsplash

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Продажи Adidas и Reebok в России возобновят официально. Дистрибутор импортных спортивных брендов Lestate выставит их одежду и обувь в сети магазинов ASP. Первая точка откроется в Москве, сообщил «Коммерсант».

Lestate уже вернул в Россию продукцию Nike, а теперь возобновит продажи Adidas и Reebok. Руководитель отдела маркетинга компании Илья Комиссаров заявил, что их одежда и обувь появится в магазинах сети ASP. Первый в ближайшие дни откроют в московском аутлете «Белая Дача».

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Известные спортивные бренды ушли из России в 2022 году. Из-за этого Adidas только за один квартал недополучил более 100 миллионов евро выручки. «Известия» сообщали, что компания сдаст часть своих площадей в субаренду.

Reebok продал российскую сеть турецкому холдингу FLO Retailing, который обещал открыть прежние точки под новым названием.