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    24 июля 2020, 14:09

    Новая ключевая ставка не повлияла на курс рубля

    Андрей Иванов

    Центральный банк снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до очередного исторического минимума — до 4,25% годовых. Рубль на это практически не отреагировал.
    Новая ключевая ставка не повлияла на курс рубля

    По данным торгов Московской биржи, курс доллара сейчас составляет 71,6 рубля, а евро — 83,01 рубля. Утром 24 июля курс рубля немного снизился по отношению к бивалютной корзине.

    Ранее регулятор обнародовал пресс-релиз по результатам заседания совета директоров. На нем приняли решение снизить ключевую ставку до 4,25% годовых.

    «Принятые Банком России решения о снижении ключевой ставки и существенное уменьшение доходностей на рынке ОФЗ по сравнению с уровнями марта — апреля создают условия для дальнейшего снижения процентных ставок в других сегментах финансового рынка», — цитирует ТАСС текст пресс-релиза.

    Если ситуация будет развиваться в соответствии с прогнозом, то Центральный банк не исключает дальнейшего снижения ключевой ставки. На это не повлияют динамика инфляции, развитие экономики, внешние и внутренние риски для финансовых рынков.

    Новости SMI.FM