Новая ключевая ставка не повлияла на курс рубля

По данным торгов Московской биржи, курс доллара сейчас составляет 71,6 рубля, а евро — 83,01 рубля. Утром 24 июля курс рубля немного снизился по отношению к бивалютной корзине.

Ранее регулятор обнародовал пресс-релиз по результатам заседания совета директоров. На нем приняли решение снизить ключевую ставку до 4,25% годовых.

«Принятые Банком России решения о снижении ключевой ставки и существенное уменьшение доходностей на рынке ОФЗ по сравнению с уровнями марта — апреля создают условия для дальнейшего снижения процентных ставок в других сегментах финансового рынка», — цитирует ТАСС текст пресс-релиза.

Если ситуация будет развиваться в соответствии с прогнозом, то Центральный банк не исключает дальнейшего снижения ключевой ставки. На это не повлияют динамика инфляции, развитие экономики, внешние и внутренние риски для финансовых рынков.