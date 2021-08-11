Новая функция появится у карт платежной системы «Мир»

В конце октября этого года у карт платежной системы «Мир» появится новая функция. Он позволит упростить процедуру возврата денег в процессе покупки в магазине. Об этом написала газета «Известия».

Нововведение, которое будет доступно с 26 октября, пригодится, в случае если человек у кассы обнаружил, что сумма на какую-то позицию чека не сходится или один товар случайно был пробит дважды. Пока нужно отменять всю покупку.

«В ряде случаев это позволит сделать клиентский сервис чуть лучше и удобнее. Сейчас для корректировки суммы покупки ее приходится целиком отменять и пробивать в кассе заново на нужную сумму», — рассказал главный архитектор департамента технологического развития СКБ-банка Александр Вдовин.

Накануне СМИ со ссылкой на источник в Минфине сообщили, что российские власти начали обсуждать вопрос приватизации «Национальной системы платежных карт» (НСПК, оператор карт «Мир»). Однако ЦБ, которому принадлежит 100% НСПК, заявил, что изменений в акционерной структуре системы не планируется. По данным источника, ведется разработка концепции.