Новая формула расчета цен на бензин заработала в России с 1 мая

В России начнут по-новому рассчитывать цены на бензин. Скорректированный демпфирующий механизм на топливо вступил в силу с 1 мая.

Законопроект об этом был согласован в Минфине и Минэнерго. Заместитель министра финансов Алексей Сазанов ранее заявил РИА «Новости», что официальное утверждение документ пройдет после 1 мая, но по факту начнет работать задним числом.

Согласно поправкам, условная цена бензина в формуле демпфера снижается на 4 тысячи рублей за тонну с 1 мая 2021 года по 1 января 2022 года, с 2022 года — на 2,7 тысячи рублей. А с 2023 года цена на топливо будет индексироваться на 3%.

Законопроект также предусматривает снижение с 5 до 3% ежегодной индексации цены, заложенной в механизм демпфера по дизельному топливу. Эта мера заработает с 1 января 2022 года.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания топливных цен на внутреннем рынке. Он работает следующим образом, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то нефтяникам компенсируют часть этой разницы, чтобы они не повышали цены внутри страны.

Если же внутрироссийские цены выше экспортных, то уже нефтекомпании отдают государству часть сверхприбыли от внутренних продаж.