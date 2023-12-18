Деньги 18 декабря 2023, 11:46 Ноутбуки перед Новым годом подорожали на 10% «Ведомости»: импортные ноутбуки в России в декабре подорожали на 10%

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В России в декабре из-за высокого предновогоднего спроса и изменения логистических цепочек подорожали импортные ноутбуки. Цены выросли в среднем на 10%, сообщил «Ведомостям» представитель российского вендора Fplus Артур Махлаюк.

Если в течение года средний ценник на эту электронику держался на уровне 60,7 тысячи рублей, то в декабре подскочил до 65,6-66 тысяч рублей, заявил он. Артур Махлаюк сказал, что в среднем цены выросли на 10%. Главный редактор издания Ferra.ru Евгений Харитонов подтвердил, что по сравнению с сентябрем-октябрем к началу декабря ноутбуки подорожали на 10–15%, но не у всех брендов.

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Гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков не согласился с их подсчетами. Он заявил о росте цен на 5-7% и объяснил это двумя причинами — повышенным спросом перед Новым годом и изменением логистических цепочек. Другие собеседники издания заявили, что подорожание импортных брендов предоставило шанс российским. Продажи отечественных компьютеров уже выросли на 35–40%

Россияне покупали ноутбуки не только в качестве новогоднего подарка, но и школьникам в сентябре. Для того чтобы не переплачивать, специалист онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Яна Матлаш советовала в разговоре с RT включать их в список покупок и не отклоняться от плана.