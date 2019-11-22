Норвежская Telenor отделилась от Veon

Руководство Telenor продало оставшиеся 157 миллионов акций в Veon. Сумма сделки составила почти 362 миллионов долларов. Соответственно, компания продала пакет по 2,3 доллара за бумагу.

Сделка состоялась в рамках стратегии Veon, которая касается полного выхода компании из капитала Veon.

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До 2015 года Telenor принадлежали 33% акций Veon. Однако тогда норвежский оператор сообщил о планах полностью продать пакет. И с тех пор компания постепенно выходила из капитала Veon.

В марте 2019-го телекоммуникационная компания реализовала 5,7% акций Veon по 2,16 доллара за бумагу.