«Если бы вовремя поменяли резервуар, не пришлось бы нести расходы». Путин выслушал доклады о ситуации в Норильске

Президент России Владимир Путин заявил, что в Норильске не было бы ЧС, если бы вовремя поменяли резервуар. В свою очередь, «Норникель» заявил, что полностью профинансирует восстановление экологии после разлива нефти на ТЭЦ-3.

Глава государства отметил, что нести такие расходы бы не пришлось, если бы компания следила за состоянием своего оборудования и вовремя его меняла. Об этом Владимир Путин заявил во время видеоконференции с экологами и зоозащитниками.

То, что компания готова оплатить все эти работы из собственных средств — это, безусловно, правильно. <…> Если бы своевременно поменяли бы резервуар, не пришлось бы нести такие расходы Владимир Путин.

О том, что «Норильский Никель» полностью профинансирует все работы, которые потребуются для ликвидации последствий разлива топлива, сообщил совладелец компании Владимир Потанин на совещании у главы государства. Он подчеркнул, что для восстановления экосистемы в Норильске будут использовать самые современные технологии. По оценкам «Норникеля», для устранения последствий аварии придется потратить не менее 10 миллионов рублей.

ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске произошло 29 мая. Из-за повреждения резервуара произошла утечка 21 тысячи тонн топлива. Часть попала в прибрежный грунт, а остальное — в реку Амбарную. Общая площадь загрязнения природной территории нефтепродуктами составила 180 тысяч квадратных метров. Предельные концентрации загрязнения вод превышены в десятки тысяч раз.

По поручению Владимира Путина 4 июня в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Сейчас место разлива топлива локализовали. По предварительным данным, причиной повреждения резервуара с топливом могло стать таяние вечной мерзлоты.

Следователи возбудили несколько уголовных дел, в том числе по статье «Халатность». Его возбудили против начальника ТЭЦ-3 — суд арестовал его на два месяца.