Нордеа банк потерял лицензию

Банк России отозвал лицензию у АО «Нордеа банк» на осуществление банковских операций. Финансовая организация сама подала прошение о ликвидации.

«Основанием для аннулирования лицензии у АО „Нордеа банк“ послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о его добровольной ликвидации», — сказано в сообщении ЦБ.

Нордеа банк представил Центробанку отчеты, из которых видно, что у организации есть достаточное количество имущества для удовлетворения требований кредиторов. В АО «Нордеа банк» назначат ликвидационную комиссию.

АО «Нордеа банк» в банковской системе РФ занимало 141-е место. Банк является участником системы страхования вкладов.

Ранее 16 апреля Банк России аннулировал лицензию у Интерпромбанка и у банка «Нейва», зарегистрированного в Екатеринбурге. Последний потерял право на осуществление банковских операций из-за нарушений федеральных законов, нормативных актов Центробанка.