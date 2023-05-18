Деньги 18 мая 2023, 07:30 Номер паспорта или ИНН получателя предложили обязательно указывать при переводе денег Росфинмониторинг предложил при переводе денег указывать данные паспорта или ИНН получателя Unsplash

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Росфинмониторинг собирается обязать банки проводить денежные переводы с обязательным указанием сведений. Для отправки денег предлагается требовать у клиента его номер паспорта или ИНН получателя. РБК ознакомился с законопроектом.

«Росфинмониторинг хочет сделать обязательным указание персональных данных и получателя средств при совершении как внутрироссийских, так и трансграничных переводов по картам или счетам», — написало издание.

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Ведомство предложило ограничить размер переводов суммой в 100 тысяч рублей или таким же эквивалентом в иностранной валюте, если они проводятся без открытия банковского счета. Проект закона впервые опубликовали в марте 2023 года.

Тогда банки раскритиковали документ. Финансовые организации заявили, что новые требования наоборот приведут к увеличению теневых способов перевода денежных средств. Теперь Росфинмониторинг предложил указывать только фамилию и инициалы человека, серию и номер паспорта или идентификационный номер налогоплательщика.

Ведомство считает, что исключение можно сделать для переводов через Систему быстрых платежей (СБП). Предполагается, что закон вступит в силу 1 января 2026 года.