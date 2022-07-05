Банк Unicredit рассмотрит вариант ухода из России. Но не навсегда

Итальянский банк Unicredit рассматривает вероятность продажи собственных активов в России на условии с обратным выкупом, если геополитическая обстановка в мире вновь станет стабильной. Об этом сообщил Bloomberg.

После начала специальной операции России по защите Донбасса финансовая организация уже потеряла около 1,85 миллиарда долларов и сейчас занята поиском возможностей сократить дальнейшие потери.

По данным источника, российскими активами Unicredit интересуются в Индии, Турции и Китае.

В российском подразделении организации трудятся около четырех тысяч сотрудников, которые обслуживают около полутора тысяч корпоративных клиентов.

Ранее сообщалось, что отечественные страховые компании стали отказывать авиакомпаниям в покрытии рисков.