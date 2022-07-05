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    05 июля 2022, 18:03

    Банк Unicredit рассмотрит вариант ухода из России. Но не навсегда

    Bloomberg: банк Unicredit рассмотрит вариант ухода из России

    Максим Зинкин

    Итальянский банк Unicredit рассматривает вероятность продажи собственных активов в России на условии с обратным выкупом, если геополитическая обстановка в мире вновь станет стабильной. Об этом сообщил Bloomberg.

    Банк Unicredit рассмотрит вариант ухода из России. Но не навсегда

    После начала специальной операции России по защите Донбасса финансовая организация уже потеряла около 1,85 миллиарда долларов и сейчас занята поиском возможностей сократить дальнейшие потери.

    По данным источника, российскими активами Unicredit интересуются в Индии, Турции и Китае.

    В российском подразделении организации трудятся около четырех тысяч сотрудников, которые обслуживают около полутора тысяч корпоративных клиентов.

    Ранее сообщалось, что отечественные страховые компании стали отказывать авиакомпаниям в покрытии рисков.