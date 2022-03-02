Евросоюз запретил любые операции с евро в России, но есть исключения

Европейский союз запретил передавать, поставлять, продавать и экспортировать банкноты евро в Россию, сообщается в официальном журнале ЕС от 2 марта.

«Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, номинированные в евро, в Российскую Федерацию любому юридическому, физическому, организации или органу в России, включая Центральный банк России и правительство, для использования в России», — сообщается в документе.

Отмечается, что ограничение не распространяется на физических лиц, которые путешествуют в России, а также на дипломатические миссии или организации, обладающие юридическим иммунитетом.

Ранее стало известно, что Евросоюз отключит от межбанковский системы SWIFT семь российских банков, в список попали ВТБ, «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, «Россия» и ВЭБ.РФ.

По состоянию на 2 марта официальный курс Центрального банка составляет 103,2487 рубля за доллар и 114,5544 — за евро.